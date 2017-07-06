У самолёта ПФК «Крылья Советов» на взлётной полосе отказал двигатель

Пляжно-футбольный клуб «Крылья Советов» не смог вылететь из Самары в Казань на второй этап чемпионата России по пляжному футболу из-за отказа двигателя у самолёта.



«Самолёт выехал на взлётную полосу и вернулся обратно из-за отказа двигателя. Сегодня заменить борт нам не могут, так как запасного у них нет. А на этом самолёте ребята сами отказались лететь. Авиакомпания сказала, что ждёт техника из Оренбурга. Пока он прилетит, пока что-то сделает… Поэтому решили ехать на автобусе в Казань», — приводит слова президента клуба Евгения Храмова Beachsoccerrussia.