Муллина победила в прыжках с шестом на турнире в Люцерне

Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина стала победительницей соревнований по лёгкой атлетике в Люцерне (Швейцария), преодолев планку на высоте 5,55 см. Еще одна россиянка Вера Ребрик заняла четвёртое место в метании копья. Обе спортсменки выступали под нейтральным флагом из-за решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций о дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Лёгкая атлетика. Международный турнир. Люцерн, Швейцария

Женщины

Прыжки с шестом

1. Ольга Муллина (Россия) — 4,55 м.

2. Николь Бюхлер (Швейцария) — 4,40 м.

3. Кортни Росс (США) — 4,30 м.

Метание копья

1. Кристин Хуссонг (Германия) — 64,18 м.

2. Кэтрин Митчелл (Австралия) — 61,44 м.

3. Лина Музе (Латвия) — 59,64 м.

4. Вера Ребрик (Россия) — 59,60 м.