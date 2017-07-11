Муллина победила в прыжках с шестом на турнире в Люцерне

Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина стала победительницей соревнований по лёгкой атлетике в Люцерне (Швейцария), преодолев планку на высоте 5,55 см. Еще одна россиянка Вера Ребрик заняла четвёртое место в метании копья. Обе спортсменки выступали под нейтральным флагом из-за решения Международной ассоциации легкоатлетических федераций о дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Лёгкая атлетика. Международный турнир. Люцерн, Швейцария
Женщины
Прыжки с шестом
1. Ольга Муллина (Россия) — 4,55 м.
2. Николь Бюхлер (Швейцария) — 4,40 м.
3. Кортни Росс (США) — 4,30 м.
Метание копья
1. Кристин Хуссонг (Германия) — 64,18 м.
2. Кэтрин Митчелл (Австралия) — 61,44 м.
3. Лина Музе (Латвия) — 59,64 м.
4. Вера Ребрик (Россия) — 59,60 м.