Сальников: на ЧМ я жду от всех улучшения своих личных результатов

Четырёхкратный олимпийский чемпион и президент всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поделился ожиданиями от ЧМ по водным видам спорта и рассказал о подготовке сборной.

«Процесс омоложения команды начался не сегодня. Это довольно болезненный процесс. У нас он идёт довольно планомерно. Федерация прикладывает большие усилия, чтобы поддержать молодых спортсменов. Большинство членов этой сборной — участники программы «Я стану чемпионом», и я думаю, это повлияло на их результаты. Последние шесть лет мы выигрываем первенство Европы, и это говорит о том, что резерв у нас есть. Мы видим, как он готовится. Пока главный вопрос — это финансирование. Мы создали некий механизм поиска молодых спортсменов и работы с ними, поэтому и конкуренция повысилась. Это заметно на 2-3 последних ЧР, вперёд ногами уже в финал не попадёшь. Идёт битва по отбору в сборную. Но никто не сбрасывает со счётов уже состоявшихся спортсменов и лидеров команды. Они уже себя обозначали, уже имеют опыт и заслуги. А молодые набирают силу, которые им понадобятся на Олимпиаде в 2020 году.

Я жду от всех улучшения своих личных результатов. Хочу повторить слова спортивного психолога высокого уровня, который работал со мной — сейчас он помогает нашим ребятам — Геннадия Васильевича Горбунова: «Надо ориентироваться на то, чтобы сделать работу, прежде всего, хорошо. Тогда скорей всего она придёт к результату, а результат приведёт к медалям». Я не хочу делать прогнозов, но я уверен, что будут хорошие результаты, будут медали. А вот сколько и где, посмотрим.

Сейчас сложно сказать о составе на Олимпиаду. К следующим Играм могут подойти ребята, которых мы с вами не знаем. У пловцов в возрасте 18-20 лет могут резко вырасти результаты, если для этого была проделана определённая работа. То есть к Олимпиаде могут «выстрелить» дети 2000-2002 годов. Их здесь ещё нет. А чтобы обнаружить этих ребят, у нас проводятся различные соревнования, такие как «Весёлый дельфин», которому уже 52 года. Мы приглашаем детей с этих соревнований на наши просмотровые сборы. Поэтому угадать сложно. Поэтому не хочу отрезать контингент подрастающих ребят. Залог успеха – это конкуренция», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.