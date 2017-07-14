Копьеметательница Ребрик выиграла Кубок России с лучшим результатом в стране

Копьеметательница Вера Ребрик, которая может выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, выиграла Кубок России, проходящий в Ерино, с лучшим результатом сезона в стране — 62,02 метра. Ранее Ребрик выполнила норматив для выступления на чемпионате мира в Лондоне.

В Ерино норматив на первенство мира в соревнованиях по толканию ядра выполнила Евгения Соловьева, но она не допущена IAAF до выступления в международных турнирах.

Легкая атлетика. Кубок России. Ерино

Женщины. Копьё

1. Вера Ребрик – 62,02.

2. Екатерина Старыгина — 53,56.

3. Мария Сафонова — 53,15.

Ядро

1. Евгения Соловьева — 17,89.

2. Алена Бугакова — 17,70.

3. Вера Кунова — 17,39.

100 м

1. Марина Пантелеева — 11,717.

2. Елена Черняева — 11,718.

3. Евгения Полякова — 11,890.

Мужчины. 100 м

1. Игорь Образцов — 10,60.

2. Дмитрий Лопин — 10,65.

3. Кирилл Чернухин — 10,67.