Копьеметательница Ребрик выиграла Кубок России с лучшим результатом в стране

Копьеметательница Вера Ребрик, которая может выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, выиграла Кубок России, проходящий в Ерино, с лучшим результатом сезона в стране — 62,02 метра. Ранее Ребрик выполнила норматив для выступления на чемпионате мира в Лондоне.
В Ерино норматив на первенство мира в соревнованиях по толканию ядра выполнила Евгения Соловьева, но она не допущена IAAF до выступления в международных турнирах.
Легкая атлетика. Кубок России. Ерино
Женщины. Копьё
1. Вера Ребрик – 62,02.
2. Екатерина Старыгина — 53,56.
3. Мария Сафонова — 53,15.
Ядро
1. Евгения Соловьева — 17,89.
2. Алена Бугакова — 17,70.
3. Вера Кунова — 17,39.
100 м
1. Марина Пантелеева — 11,717.
2. Елена Черняева — 11,718.
3. Евгения Полякова — 11,890.
Мужчины. 100 м
1. Игорь Образцов — 10,60.
2. Дмитрий Лопин — 10,65.
3. Кирилл Чернухин — 10,67.