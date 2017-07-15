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Крюков: мне не принципиально, в какой форме идти на открытии Олимпийских игр

15 июля 2017, суббота. 21:56. Другие

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков признался, что не придаёт особого значения дизайну формы сборной России.

«Все активно обсуждают вышедшую недавно форму юниорской сборной России от бренда ZASPORT, для меня же эта тема не важна. Если честно, я даже не слышал о такой компании. Мне абсолютно не принципиально, в какой форме идти на открытии Олимпийских игр», — сказал Крюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Ранее недовольство тем, как выглядит экипировка юношеской команды России от бренда ZASPORT, выразили вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович и двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян.

Дворкович – о форме от нового экипировщика ОКР: надо всё переделывать
Егорян — о новой экипировке юношеской сборной России бренда ZASPORT: ужасная

Видео. ZASPORT представил новую экипировку юношеской команды России

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Никита Крюков
Новости. Другие
15 июля 2017, суббота
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