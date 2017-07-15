Крюков: мне не принципиально, в какой форме идти на открытии Олимпийских игр

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков признался, что не придаёт особого значения дизайну формы сборной России.



«Все активно обсуждают вышедшую недавно форму юниорской сборной России от бренда ZASPORT, для меня же эта тема не важна. Если честно, я даже не слышал о такой компании. Мне абсолютно не принципиально, в какой форме идти на открытии Олимпийских игр», — сказал Крюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Ранее недовольство тем, как выглядит экипировка юношеской команды России от бренда ZASPORT, выразили вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович и двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян.

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