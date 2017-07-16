Летающий лыжник Кубацки выиграл этап летнего Гран-при в Польше, Ромашов — 26-й

Поляк Давид Кубацки победил на первом этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Висле. Второе место занял ещё один хозяин соревнований Мацей Кот, а замкнул тройку призёров немец Карл Гайгер. Россиянин Алексей Ромашов показал 26-й результат.

Прыжки на лыжах с трамплина. Гран-при. Первый этап. Висла, Польша

К-120. Индивидуальные соревнования

1. Давид Кубацки (Польша) – 255,6.

2. Мацей Кот (Польша) – 252,2.

3. Карл Гайгер (Германия) – 251,5…

26. Алексей Ромашов (Россия) – 220,4…

46. Роман Трофимов (Россия) – 87,7.