Летающий лыжник Кубацки выиграл этап летнего Гран-при в Польше, Ромашов — 26-й

Поляк Давид Кубацки победил на первом этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Висле. Второе место занял ещё один хозяин соревнований Мацей Кот, а замкнул тройку призёров немец Карл Гайгер. Россиянин Алексей Ромашов показал 26-й результат.
Прыжки на лыжах с трамплина. Гран-при. Первый этап. Висла, Польша
К-120. Индивидуальные соревнования
1. Давид Кубацки (Польша) – 255,6.
2. Мацей Кот (Польша) – 252,2.
3. Карл Гайгер (Германия) – 251,5…
26. Алексей Ромашов (Россия) – 220,4…
46. Роман Трофимов (Россия) – 87,7.