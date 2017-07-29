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IAAF включила 19 россиян в список участников ЧМ по лёгкой атлетике

29 июля 2017, суббота. 23:10. Другие

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) на своём официальном сайте опубликовала состав участников чемпионата мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Лондоне с 4 по 13 августа. В списке 19 россиян, которые выступят на турнире в нейтральном статусе.

Заявку на участие в чемпионате мира могли подать российские легкоатлеты, имеющие индивидуальный допуск к участию в международных стартах от IAAF и выполнившие норматив для допуска на чемпионат мира.

Список российских участников чемпионата мира (выступают в нейтральном статусе):

Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами)

Мария Ласицкене, Ирина Гордеева, Данил Лысенко, Илья Иванюк (все — прыжки в высоту)

Анжелика Сидорова, Ольга Муллина, Илья Мудров (все — прыжки с шестом)

Дарья Клишина, Александр Меньков (оба — прыжки в длину)

Алексей Сокирский, Сергей Литвинов, Валерий Пронкин (все — метание молота)

Вера Ребрик (метание копья)

Сергей Широбоков, Клавдия Афанасьева (оба — спортивная ходьба)

Александр Лесной (толкание ядра)

Виктор Бутенко (метание диска)

Илья Шкуренев (десятиборье).

Источник: iaaf.org Сообщить об ошибке
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Александр Лесной Александр Меньков Анжелика Сидорова Вера Ребрик Виктор Бутенко Дарья Клишина Илья Мудров Илья Шкуренёв Ирина Гордеева Мария Кучина Сергей Литвинов Сергей Шубенков
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