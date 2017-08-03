Ребрик: внимательно изучили инструкции IAAF, чтобы не дать повода для санкций

Российская копьеметательница Вера Ребрик рассказала о своих ожиданиях от чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне, который пройдёт с 4 по 13 августа.



«Нам всем высылали инструкции в соответствии с регламентом IAAF — мы внимательно всё изучили, чтобы не дать повода для санкций. Конечно, обидно, что будем выступать не под российским флагом. Но как-нибудь переживём – все и так знают, что под нейтральным флагом выступают спортсмены России, и наши успехи станут успехами нашей родной страны.



Самое главное — показать хороший результат. А дальше будем смотреть. Пока не буду загадывать, что считать удачным для меня результатом, очень сложная и необычная была обстановка при подготовке к этому мировому первенству. Хочется, чтобы рядом со мной присутствовал мой тренер. Пока он ждёт получения британской визы. Надеюсь, проблем с этим не будет», – цитируют Ребрик «Известия».