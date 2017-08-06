Прыгун с шестом Мудров не вышел в финал ЧМ по лёгкой атлетике в Лондоне

Россиянин Илья Мудров не смог преодолеть квалификацию соревнований по прыжкам с шестом на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Илья взял высоту 5,45 метра со второй попытки, а вот результат 5,60 метра ему так и не покорился. Квалификационный норматив составляет 5,75 метра.

Напомним, что Мудров, как и другие 18 российских легкоатлетов на чемпионате мира в Лондоне, выступает под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Медали в данном виде программы будут разыграны 8 августа.