Власов вошёл в состав сборной России на ЧМ по греко-римской борьбе в Париже

21-22 августа в Париже (Франция) пройдёт чемпионат мира по греко-римской борьбе. Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России опубликовал состав сборной РФ на эти соревнования. В частности, в столице Франции выступит двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (до 80 кг).
Греко-римская борьба. Чемпионат мира. Париж. Состав сборной России
До 59 кг — Степан Марянян.
До 66 кг — Артём Сурков.
До 71 кг — Адам Курак.
До 75 кг — Александр Чехиркин.
До 80 кг — Роман Власов.
До 85 кг — Давит Чакветадзе.
До 98 кг — Муса Евлоев.
До 130 кг — Сергей Семёнов.