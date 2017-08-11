Власов вошёл в состав сборной России на ЧМ по греко-римской борьбе в Париже

21-22 августа в Париже (Франция) пройдёт чемпионат мира по греко-римской борьбе. Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России опубликовал состав сборной РФ на эти соревнования. В частности, в столице Франции выступит двукратный олимпийский чемпион Роман Власов (до 80 кг).

Греко-римская борьба. Чемпионат мира. Париж. Состав сборной России

До 59 кг — Степан Марянян.

До 66 кг — Артём Сурков.

До 71 кг — Адам Курак.

До 75 кг — Александр Чехиркин.

До 80 кг — Роман Власов.

До 85 кг — Давит Чакветадзе.

До 98 кг — Муса Евлоев.

До 130 кг — Сергей Семёнов.