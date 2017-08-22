CAS продлил дисквалификацию Йохауг до 18 месяцев, она пропустит Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию Международной федерации лыжного спорта на решение о дисквалификации олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира по лыжным гонкам норвежки Терезы Йохауг, сообщает официальный сайт CAS.

Дисквалификация спортсменки, сдавшей положительный допинг тест на запрещённый препарат клостебол, увеличена с 13 до 18 месяцев. Срок наказания отсчитывается с 18 октября 2016 года. Таким образом, Йохауг пропустит Олимпиаду-2018, которая пройдёт с 9 по 25 февраля в Пхёнчхане.