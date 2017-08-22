Пушков: дисквалификация Йохауг из-за крема для губ — подлинная диктатура

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне о продлении срока дисквалификации норвежки Терезы Йохауг, допинг-проба которой дала положительный результат на стероид клостебол.

«Обезумевших борцов с допингом давно пора лечить: из-за крема для губ дисквалифицировали олимпийскую чемпионку из Норвегии! Подлинная диктатура. Исключения — лишь для спортсменов из США: им разрешены любые препараты якобы для борьбы со скрытыми от глаза болезнями. Самые больные в мире!», — написал политик на своей странице в сети «Твиттер».