Сурков стал бронзовым призёром ЧМ по греко-римской и вольной борьбе

Россиянин Артём Сурков, чемпион Европы 2017 года, завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по греко-римской и вольной борьбе в весовой категории до 66 кг. Сурков, выступающий в турнире «классиков», победил представляющего Армению Карена Асланяна со счётом 2:1. В финале южнокореец Хансю Рю поборол поляка Матеуша Бернатека – 2:1.



Ранее бронзовым призёром мирового первенства стал Степан Марянян, выступающий в весовой категории до 59 кг. Он оказался сильнее Каныбека Жолчубекова из Киргизии — 10:2.



Чемпионат мира завершится 26 августа.