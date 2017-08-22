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Манукян и Каялп стали чемпионами мира по греко-римской борьбе

22 августа 2017, вторник. 23:04 Другие

Армянин Максим Манукян стал чемпионом мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 80 кг. В финале он победил белоруса Оадика Кулиева со счётом 5:0. Бронзовые медали завоевали Элвин Мурсалиев из Азербайджана и Паскаль Эйзеле из Германии.

В весовой категории до 130 кг первенствовал турок Риза Каялп, серебряный призёр Олимпиады-2016. В решающей схватке он победил эстонца Хейки Наби — 2:1. Бронзовые медали завоевали кубинец Оскар Пино Хиндс и чилиец Ясмани Акоста Фернандес. Это первый чилиец в истории, завоевавший медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 26 августа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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22 августа 2017, вторник
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