Манукян и Каялп стали чемпионами мира по греко-римской борьбе

Армянин Максим Манукян стал чемпионом мира в греко-римской борьбе в весовой категории до 80 кг. В финале он победил белоруса Оадика Кулиева со счётом 5:0. Бронзовые медали завоевали Элвин Мурсалиев из Азербайджана и Паскаль Эйзеле из Германии.



В весовой категории до 130 кг первенствовал турок Риза Каялп, серебряный призёр Олимпиады-2016. В решающей схватке он победил эстонца Хейки Наби — 2:1. Бронзовые медали завоевали кубинец Оскар Пино Хиндс и чилиец Ясмани Акоста Фернандес. Это первый чилиец в истории, завоевавший медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе.



Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 26 августа.