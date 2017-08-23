Мамиашвили: правила в греко-римской борьбе будут изменены радикально

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что в ближайшее время в правила греко-римской борьбы будут внесены существенные изменения.

«Все прекрасно понимают, что перемены нужны. Правила в греко-римской борьбе будут изменены радикально. Повторю: радикально. Это произойдёт в ближайшие дни.

Обязательно вернётся партер, который был убран в конце прошлого сезона. Расширятся возможности для тех борцов, которые лучше подготовлены не физически, а технически. Сегодня борцы берут силой. Это незрелищно и публике вряд ли нравится. От этого страдаем не только мы, вы посмотрите: иранцы без побед, кубинцы – то есть все, те, кто делает ставку на бросковую технику. Да, реформы нужны, и мы будем их осуществлять", — сказал Мамиашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Слюсаренко.