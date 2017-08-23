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Из стартовавших на ЧМ по борьбе россиянок только Лазинская претендует на медаль

23 августа 2017, среда. 15:28 Другие

Три из четырёх россиянок, стартовавших на чемпионате мира по борьбе в Париже, закончили турнир без медалей. Серебряный призёр Олимпиады-2016 Валерия Коблова получила травму ноги в стартовом поединке и была вынуждена сняться. Чемпионка Европы — 2006 Алёна Перепёлкина в 1/8 финала проиграла японке Хирое Сузуки, которая затем потерпела поражение в четвертьфинале от Ясемин Адар из Турции, лишив россиянку шансов бороться за бронзовую медаль.

Чемпионка Европы — 2014 Мария Гурова в четвертьфинале проиграла белоруске Ирине Курочкиной, которая не вышла в финал, уступив нигерийке Одунайо Адекурое.

Бороться за бронзу будет лишь победительница Евроигр — 2015 Валерия Лазинская, выступающая в весовой категории до 63 кг. В четвертьфинале она проиграла украинке Юлии Ткач, пробившейся в финал соревнований после победы над Хафизе Сахин из Турции.

Чемпионат мира по борьбе проходит с 21 по 26 августа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Валерия Коблова Валерия Лазинская
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