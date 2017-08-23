Японка Окуно выиграла чемпионат мира по борьбе, Гурова — 7-я

Чемпионкой мира по спортивной борьбе в весовой категории до 55 кг стала японка Аруна Окуно. В финальном поединке Окуно победила Одунайо Адекурое из Нигерии со счётом 5:4. Бронзовыми призёрами стали белоруска Ирина Курочкина и американка Бека Летерс.

Россиянка Мария Гурова, проигравшая в четвертьфинале Курочкиной (0:8), заняла итоговое седьмое место.

Спортивная борьба. Чемпионат мира. Париж, Франция

Женская борьба. До 55 кг

1. Аруна Окуно (Япония).

2. Одунайо Адекурое (Нигерия).

3. Ирина Курочкина (Беларусь) и Бека Летерс (США)…

7. Мария Гурова (Россия).