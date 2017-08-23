Лазинская стала бронзовым призёром чемпионата мира по борьбе

Россиянка Валерия Лазинская завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Париже в весовой категории до 63 кг.

Лазинская в четвертьфинале уступила украинке Юлии Ткач (0:5), которая дошла до финала, что позволило россиянке продолжить борьбу за бронзовую медаль. Соперница Лазинской по встрече за бронзу, турчанка Хафизе Сахин, получила травму в ходе поединка и не смогла продолжить борьбу.

В финале Орхан Пуревдорж из Монголии взяла верх над Ткач со счётом 6:3 и стала чемпионкой мира. Вторая бронза – у колумбийки Жаклин Рентерии Кастилло.

В финале весовой категории до 58 кг американка Хелен Марулис досрочно победила Марву Амри из Туниса со счётом 11:0. Бронзовыми призёрами стали канадка Мишель Фадзари и Айсулуу Тынынбекова из Кыргызстана. Россиянка Валерия Коблова, получившая травму в первом же поединке, классифицировалась 23-й.

Борьба спортивная. Чемпионат мира. Париж, Франция

Женская борьба. До 58 кг

1. Хелен Марулис (США).

2. Марва Амри (Тунис).

3. Мишель Фадзари (Канада) и Айсулу Тынынбекова (Кыргызстан)…

23. Валерия Коблова (Россия).

До 63 кг

1. Орхан Пуревдорж (Монголия).

2. Юлия Ткач (Украина).

3. Жаклин Рентериа Кастилло (Колумбия) и Валерия Лазинская (Россия).