Турчанка Адар стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 75 кг

Спортсменка из Турции Ясмин Адар завоевала золотую медаль проходящего в Париже чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 75 кг. В финальном поединке Адар победила белоруску Василису Марзалюк со счётом 5:4. Бронзовыми призёрами стали Жустина Ди Стазио из Канады и японка Хирое Сузуки.

Россиянка Алена Перепёлкина в 1/8 финала проиграла Сузуки (0:10) и заняла итоговое 21-е место.

Борьба спортивная. Чемпионат мира. Париж, Франция

Женская борьба. До 75 кг

1. Ясмин Адар (Турция).

2. Василиса Марзалюк (Беларусь).

3. Жустина Ди Стазио (Канадыа) и Хирое Сузуки (Япония)…

21. Алена Перепёлкина (Россия).