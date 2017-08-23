Турчанка Адар стала чемпионкой мира по борьбе в весе до 75 кг

Спортсменка из Турции Ясмин Адар завоевала золотую медаль проходящего в Париже чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 75 кг. В финальном поединке Адар победила белоруску Василису Марзалюк со счётом 5:4. Бронзовыми призёрами стали Жустина Ди Стазио из Канады и японка Хирое Сузуки.
Россиянка Алена Перепёлкина в 1/8 финала проиграла Сузуки (0:10) и заняла итоговое 21-е место.
Борьба спортивная. Чемпионат мира. Париж, Франция
Женская борьба. До 75 кг
1. Ясмин Адар (Турция).
2. Василиса Марзалюк (Беларусь).
3. Жустина Ди Стазио (Канадыа) и Хирое Сузуки (Япония)…
21. Алена Перепёлкина (Россия).