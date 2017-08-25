В правила греко-римской борьбы возвращена постановка в партер за пассивность

Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) по итогам заседания в Париже приняло решение вернуть в правила греко-римской борьбы постановку в партер за пассивность, отменённую после Олимпиады-2016. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России и вице-президент UWW Михаил Мамиашвили.



«Россия агументированно настаивала на возвращении партера, при этом мы озвучивали мнение большинства, действовали в интересах греко-римской борьбы. Посмотрите, сколько финалов на чемпионате мира в Париже завершились вообще без технических действий, бросков почти не стало. Поэтому возвращение партера приведёт к обоснованной оценке активности борца и вернёт греко-римской борьбе её красоту», — приводит слова Мамиашвили официальный сайт ФСБР.

Правила с партером за пассивность вступают в силу с 1 января 2018 года.

UWW также утвердил новые весовые категории, в которых будут разыграны медали на Олимпиаде в Токио 2020 года. В греко-римской борьбе — до 60, 67, 77, 87, 97 и 130 кг. В женской — до 50, 53, 57, 62, 68 и 76 кг.