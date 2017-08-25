Брюсов: у Дагестана были серьёзные конкуренты в борьбе за проведение Евро-2018

Каспийск выиграл право на проведение чемпионата Европы по борьбе 2018 года в условиях серьёзной конкуренции. Решение об этом было принято на заседании бюро Объединённого мира борьбы (UWW) в Париже, сообщил вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов.



«Россия возвращается как организатор крупнейших турниров по борьбе, а для Дагестана и всего Северного Кавказа право принять чемпионат Европы — это прорывное событие. На Евро-2018 также претендовала Румыния, были и другие претенденты. Определившими успех факторами стали активная позиция Федерации спортивной борьбы России и заинтересованность Дагестана в турнире как драйвере развития республики.

Премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов прилетел в Париж, чтобы подтвердить гарантии организации чемпионата на самом высоком уровне. Дагестан — это кузница чемпионов. Но победа заявки Каспийска — это не дань уважения великим спортивным традициям региона, а признание кропотливой работы по развитию борьбы и республики в целом. Сегодня в Дагестане есть современный 5-тысячный дворец спорта имени Али Алиева и другая инфраструктура, необходимая для проведения чемпионата Европы. При поддержке Минспорта России в Дагестане возводятся новые спортивные залы. Многие легенды открыли авторские школы борьбы. Все эти факторы роста и сформировали итоговую позицию Бюро UWW.

Важно, чтобы теперь чемпионат Европы стал драйвером социально-экономического развития региона, каким в своё время стал чемпионат мира по вольной борьбе 1997 года для Красноярска", — отметил Георгий Брюсов.