Валиев: в следующий раз буду знать, как с иранцем бороться

Российский борец вольного стиля Владислав Валиев, ставший бронзовым призёром в весовой категории до 86 кг, рассказал о поражении в полуфинале от будущего победителя Хасана Язданишарати из Ирана (0:4).

«Готовился усердно и рассчитывал на другой результат. Не знаю, почему так получилось. Наверное, надо лучше тренироваться. Это борьба. От поединка с иранцем ожидал другого. Ни одного прохода он мне не сделал, ничего никуда не вывел, просто с ковра меня выкидывал. То, что стойка была высокая, – это был тактический ход. Если бы я встал ниже, он бы меня стал вниз давить, и по-другому борьба бы вообще пошла. Я бы устал намного сильнее. А тут он во втором периоде сильнее устал. Но и я не смог включиться, так как чуть подустал. В следующий раз буду знать, как с иранцем бороться», — приводит слова Валиева корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.