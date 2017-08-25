Рашидов: не пошла в финале борьба, сил не хватило

Гаджимурад Рашидов, ставший серебряным призёром чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в Париже, в весовой категории до 61 кг, рассказал о поражении в финале от азербайджанца Гаджи Алиева.

«В финале не пошла борьба. Хорошие схватки у меня сегодня были, подустал к финалу, не восстановился полностью, сил не хватило. Буду дальше работать готовиться. Сетку накануне н смотрел. Соперники всегда хорошие.И на России, и везде, поэтому настраивался только на хорошие схватки. На каждого соперника отдельно настраивался, никого не выделял», — приводит слова Рашидова корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.