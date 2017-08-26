Цаболов стал серебряным призёром чемпионата мира по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Хетик Цаболов, выступающий в весовой категории до 74 кг, стал серебряным призёром чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Париже (Франция). В финальной схватке Цаболов уступил американцу Джордану Барроузу со счётом 6:9. Барроуз стал четырёхкратным чемпионом мира.

Бронзовые медали завоевали турок Сонер Демирташ и белорус Али Шабанов.

Вольная борьба. Чемпионат мира. Париж, Франция

До 74 кг

1. Джордан Барроуз (США)

2. Хетик Цаболов (Россия)

3. Сонер Демирташ (Турция) и Али Шабанов (Беларусь)