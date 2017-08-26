Гогаев стал бронзовым призёром чемпионата мира по вольной борьбе в Париже

Российский борец вольного стиля Алан Гогаев, выступающий в весовой категории до 65 кг, стал бронзовым призёром чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Париже (Франция). В схватке за бронзу Гогаев одержал победу над турком Мустафой Кая со счетом 8:2.

В финальном поединке встретятся грузин Зураби Якобишвили, одолевший Гогаева в полуфинале по последнему действию, и Магомедмурад Гаджиев из Польши.

Для Гогаева это вторая медаль первенства планеты. На чемпионате мира — 2010 в Москве он выиграл серебро.