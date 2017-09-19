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Женская сборная РФ по современному пятиборью выиграла ЧМ среди военнослужащих

19 сентября 2017, вторник. 23:49 Другие

Женская сборная Вооружённых сил России в составе прапорщиков Екатерины Хураськиной и Алисэ Фахрутдиновой, сержанта Светланы Лебедевой и младшего сержанта Софии Серкиной выиграла командный турнир по современному пятиборью на чемпионате мира среди военнослужащих, который прошёл в Польше. В личном первенстве Хураськина стала второй, уступив Лине Батулевичюте из Литвы. Командное золото россиянки никому не отдали, опередив на 40 очков ставшую второй сборную Италии, сообщает «Красная звезда».

Результаты мужчин скромнее. Капитан Илья Фролов, лейтенант Сергей Карякин, прапорщики Олег Наумов и Валерий Овчаров заняли шестое место в командном первенстве. В личном турнире лучший из россиян, Карякин, стал 14-м.

Источник: Красная Звезда Сообщить об ошибке
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Екатерина Хураськина Илья Фролов
Новости. Другие
19 сентября 2017, вторник
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