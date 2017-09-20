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Папоротный: надоело проигрывать Португалии за последние два года

20 сентября 2017, среда. 00:45 Другие

Самый ценный игрок Суперфинала Евролиги по пляжному футболу в Террачине, автор нескольких важнейших голов в составе сборной России Артур Папоротный спустя два дня после финала с Португалией (3:1) поделился впечатлениями от победы.

«Сейчас постепенно приходит полное понимание победы, осознание, что мы завоевали серьёзный титул, ведь круче Евролиги, наверное, только чемпионат мира. Особенно приятно победить, учитывая, что мы со сборной ничего с 2015 года не выигрывали.

Лично я мечтал только о победе. Мне, честно говоря, надоело проигрывать Португалии за последние два года. А предчувствие появилось, когда мы стояли и пели гимн перед матчем. Мы так его спели! Не для галочки рот открывали, а пели от души, от сердца. Круче, наверное, было только на Европейских играх в Баку. Эта энергетика передавалась каждому игроку, и уже после гимна промелькнула мысль, что сегодня мы свою победу никому не отдадим.

Каким было тренерское задание на финал? В первую очередь, справиться с португальской игрой по схеме «два-два», ведь у них очень сильный вратарь – Андраде. Важно было правильно сыграть в защите: под разные четвёрки соперника мы выбирали разные тактические схемы. И, конечно, нельзя не отметить блестящую игру Максима Чужкова. Наверное, в последний раз я такую феерию видел в исполнении Андрея Бухлицкого в 2011 году на чемпионате мира в Равенне. Макс очень много раз нас выручал, какие-то сумасшедшие мячи отбивал – он большой молодец!

Конечно, никогда заранее не загадываешь, не веришь в победу, но при счёте 3:0 уже появилась уверенность в том, что победим. Мелькнуло в голове, что судьи могут что-то придумать, нарисовать какой-то штрафной, но мы всё равно дотерпели бы и выиграли.

Чувства сразу после финального свистка? Опустошение. Потом радость. Понимание победы пришло только вчера. Сразу после матча была мысль, что мы чемпионы Европы, но как-то не верилось в это – осознание пришло постепенно», — сказал Папоротный в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

«Гимн пели от души, от сердца. Тогда и появилось предчувствие — победим»
В пляжный футбол лучше всех в Европе играет сборная России. Конкретно — Артур Папоротный. И Европы ему уже мало.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России - Пляжный футбол
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20 сентября 2017, среда
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