Российский гроссмейстер Юффа дал сеанс одновременной игры вслепую на трёх досках

20-летний российский шахматист Даниил Юффа, получивший звание гроссмейстера в 2016 году, дал сеанс одновременной игры на трёх досках вслепую в телевизионном шоу «Удивительные люди». У Даниила была всего одна минута на то, чтобы запомнить стартовое расположение фигур на досках — на каждой из них партия уже была начата без участия гроссмейстера. Мало того, одновременно Юффа играл на стоявшем в студии фортепиано, сидя спиной к доскам, меняя произведения по команде ведущего телепередачи Александра Гуревича.



Даниилу поочерёдно объявляли вслух ходы соперников на каждой доске, после чего он почти моментально принимал решение и диктовал ответные ходы. В результате менее чем за 10 минут он выиграл все три партии.



Видеозапись игры можно посмотреть на официальном YouTube-канале WeiT Media.