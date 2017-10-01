«Летающий» лыжник Климов стал 8-м на этапе Гран-при в Австрии

В Хинценбахе (Австрия) завершился этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. Победный дубль оформили польские спортсмены. Первенствовал Давид Кубацки, опередивший на 5,6 балла своего соотечественника Петра Жилу. Третьим стал чех Роман Куделка.

Лучший из россиян Евгений Климов занял восьмое место.

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап летнего Гран-при. Хинценбах, Австрия

К-85

1. Давид Кубацки – 251,9.

2. Петр Жила (оба – Польша) – 246,3.

3. Роман Куделка (Чехия) – 246,0…

8. Евгений Климов (Россия) – 237,9…

25. Денис Корнилов (Россия) – 221,2…

37. Алексей Ромашов (Россия) – 104,8…

47. Михаил Назаров (Россия) – 97,3.