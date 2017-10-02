Представлена новая, бордовая форма сборной России по лыжным гонкам

Спортивная сборная команда России по лыжным гонкам начинает сбор в Австрии. Здесь происходит экипирование команды новой соревновательной формой, которая будет использоваться в сезоне-2017/18. Об этом сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.



Соревновательный комбинезон имеет преимущественно бордовый оттенок с несколькими оранжевыми полосками по бокам и надписью RUS под полосками. Тренировочная куртка, напротив, оранжевого цвета, с надписью RUS на спине. Спортивные штаны окрашены в тёмно-красный цвет.

В предыдущих сезонах форма сборной России по лыжным гонкам была преимущественно синей с вкраплением красного.