Представлена новая, бордовая форма сборной России по лыжным гонкам

Спортивная сборная команда России по лыжным гонкам начинает сбор в Австрии. Здесь происходит экипирование команды новой соревновательной формой, которая будет использоваться в сезоне-2017/18. Об этом сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.
Соревновательный комбинезон имеет преимущественно бордовый оттенок с несколькими оранжевыми полосками по бокам и надписью RUS под полосками. Тренировочная куртка, напротив, оранжевого цвета, с надписью RUS на спине. Спортивные штаны окрашены в тёмно-красный цвет.
В предыдущих сезонах форма сборной России по лыжным гонкам была преимущественно синей с вкраплением красного.
Представлена новая форма сборной России по лыжным гонкам
Фото: flgr.ru