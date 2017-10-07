Медведева и Загитова помогли сборной Европы победить на Japan Open

Сборная Европы победила на международном командном турнире Japan Open в Саитаме. Среди мужчин первенствовал испанец Хавьер Фернандес.
Напомним, что среди одиночниц первенствовала двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева, а замкнула тройку призёров её соотечественница Алина Загитова.
Фигурное катание. Международный турнир Japan Open. Саитама, Япония
Команды. Итоговое положение
1. Европа – 615,35.
2. Япония – 614,93.
3. Северная Америка – 572,95.
Мужчины
1. Хавьер Фернандес (Испания) – 189,47.
2. Натан Чен (США) – 178,46.
3. Шома Уно (Япония) – 175,45.
Медведева обыграла Загитову на командном турнире Japan Open — 2017