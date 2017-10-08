Косецкая защитила титул чемпионки России по бадминтону в одиночном разряде

В подмосковном Раменском подходит к концу чемпионат России по бадминтону. В финальном поединке в женском одиночном разряде Евгения Косецкая победила Наталью Перминову в двух партиях – 21:15, 21:17, защитив свой прошлогодний титул. Третье место поделили полуфиналистки — Елена Комендровская и Ольга Архангельская.



Напомним, что Косецкая пробилась также в финал соревнований в смешанной парной категории, где выступает вместе с Иваном Созоновым. Накануне в полуфинале они обыграли прошлогодних чемпионов — Евгению Димову и Евгения Дрёмина.