«Водник» и «Уральский трубник» одержали победы на турнире «ЭксТе Кубок — 2017»

Архангельский «Водник» одержал вторую победу на международном турнире по хоккею с мячом «ЭксТе Кубок — 2017», который проходит в Юсдале (Швеция). Архангельские хоккеисты со счётом 5:1 разгромили «Теллус» из Стокгольма. Дважды в составе российской команды отличился Евгений Дергаев.

С тем же счётом в пользу российской команды завершился матч «Уральского трубника» с АИК. Дубли оформили Дмитрий Фефелов и Максим Ширяев.

Хоккей с мячом. ЭксТе Кубок — 2017. Юсдаль, Швеция

Группа Трукс. 2-й тур

«Водник» (Архангельск) — «Теллус» (Стокгольм) – 5:1 (2:0).

Голы: Антонов, 6, Дергаев, 23, 51, Радюшин, 45, Тюкавин, 47 — Крих, 40.

«Уральский трубник» (Первоуральск) — АИК (Стокгольм) — 5:1 (5:1).

Голы: Фефелов, 7, 29, Ширяев, 13, 16, Герасимов, 14 — Ханссон, 22.