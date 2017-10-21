Коляда: срывов не было, и получилось войти в образ. Надеюсь, энергетики хватило

Россиянин Михаил Коляда, после короткой программы шедший четвёртым, занял третье место на этапе Гран-при в Москве, набрав 271,06 балла. Первым стал американец Натан Чен (293,79), вторым — японец Юдзуру Ханю (290,77).



«С поставленной задачей-минимум я справился — срывов не было. Были недоработки, на последнем прыжке я немного расслабился. В целом мне понравилось. У меня получилось войти в образ, надеюсь, что этой энергетики хватило и зрителям, и судьям. Сегодня я вышел на лёд с новыми силами и ясной головой», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.