Призёр Олимпийских игр 2012 года пловец Гречин завершил карьеру

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012 года 30-летний российский пловец Андрей Гречин принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом спортсмен сообщил «Комсомольской правде» — Барнаул».

«Пока нигде не работаю, просто живу», — сказал Гречин.

На Играх в Лондоне он завоевал бронзу в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Гречин — вице-чемпион мира—2009 и 2015 в эстафете, двукратный чемпион Европы в эстафете. В минувшем сезоне Андрей долго болел и залечивал травмы.

В августе 2012 года он был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.