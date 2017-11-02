Состоялась презентация формы сборной США на Олимпиаду в Пхёнчхане

Олимпийский комитет США и компания Polo Ralph Lauren представили форму сборной США для зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Эта марка в шестой раз будет экипировщиком команды США на Олимпийских играх.

Фото доступно в «твиттере» Ralph Lauren.

В данной форме спортсмены сборной США будут принимать участие в церемонии закрытия Олимпиады.

Игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи сборная США заняла четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых наград.