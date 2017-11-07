Волчкова: Загитовой нужно потрудиться, чтоб получить признание, как у Медведевой

Российский тренер по фигурному катанию, четырёхкратный призер чемпионатов Европы Виктория Волчкова объяснила успех Алины Загитовой на дебютном для неё взрослом этапе Гран-при в Китае и высказала мнение о конкуренции Загитовой с Евгенией Медведевой за лидерство.

Приезжая даже на такие турниры, как этапы Гран-при, у Алины настолько больше технический запас, что, даже сорвав каскад в короткой программе, она при чистом прокате произвольной программы выигрывает.

У неё все прыжки с шагов и с шикарными выездами. Плюс каскад тройной лутц — тройной риттбергер, который никто из иностранных спортсменок не делает. Для неё это, конечно, большой плюс.

Алина, безусловно, навяжет Медведевой в будущем серьёзную борьбу. Но у Евгении уже третий взрослый сезон, и тем, что она почти на всех соревнованиях выступает безупречно, Медведева завоевала право быть в компонентах на полголовы выше всех остальных. Загитовой еще нужно потрудиться, чтобы получить такое признание и заработать рейтинг. И если она будет выступать стабильно и без ошибок и будет постоянно в лидерах, то уже в скором времени достигнет такого уровня, когда её компоненты будут выше, чем у соперниц», — приводит слова Волчковой «Газета.Ru».