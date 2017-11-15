FIS рассмотрит дела 6 отстранённых лыжников РФ 18 ноября

Заседание совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), на котором будет принято решение по отстранённым российским лыжникам, состоится 18 ноября в Оберхофене (Швейцария), сообщается на официальном сайте FIS.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи.

Теперь свой вердикт должна вынести комиссия FIS, в чьей компетенции находится допуск спортсменов к участию в Кубке мира, стартующем 24 ноября в финской Руке.