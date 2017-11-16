Губерниев: задача простая — лишить Россию первого места на Олимпиаде в Сочи

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства не восстанавливать соответствие Российского антидопингового агентства кодексу ВАДА.

«Решение о невосстановлении РУСАДА не позволяет выступать нашим легкоатлетам и паралимпийцам. Помимо этого ставится задача деморализовать спортсменов. Как бы ни говорил министр спорта, что все готовятся в штатном режиме, нервотрёпка выбивает из колеи очень здорово. Я уверен, что Ефимова выиграла бы у американки тот самый памятный заплыв на Олимпиаде, если бы не неопределённость с её участием.

Задача того, что происходит сейчас, очень простая — лишить нас первого общекомандного места в Сочи. Поэтому мы с тревогой ждём решений. Как рассказал наш скелетонист Сергей Чудинов, комиссия МОК его доводов даже не слушала. Ощущение, что это решение написано и уже принято", — рассказал Губерниев в эфире телеканала «Россия 1».