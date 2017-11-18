Дегтярёв: зачем смотреть Игры, если наших спортсменов несправедливо отстраняют?

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал информацию о том, что ВГТРК откажется от показа Олимпиады-2018 в случае недопуска сборной России до соревнований. Решение по российским спортсменам будет объявлено Международным олимпийским комитетом 5 декабря.



«Мы можем точно сказать, что бойкот Олимпиады с точки зрения просмотра телеканалов мог бы быть одним из элементов выражения национальной, народной позиции. Зачем смотреть Олимпийские игры, если наших спортсменов несправедливо пытаются отстранить?» — сказал Дегтярёв в интервью телеканалу «Россия 24».