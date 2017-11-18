Познер: отказ от трансляции Олимпиады — нормальная реакция на недопуск России

Телеведущий Владимир Познер назвал оправданным решение некоторых телеканалов не показать Олимпийские игры — 2018 в Пхёнчхане в случае недопуска сборной России на Олимпиаду.



«Так или иначе, телевидение – это коммерческое предприятие. У нас нет некоммерческого телевидения. Если не будет участвовать Россия, то число зрителей будет очень небольшим. Обычно что хотят смотреть? Открытие, закрытие и те виды спорта, в которых спортсмены имеют шансы на медаль. Так во всём мире, и Россия в этом смысле от других стран не отличается. Когда американцы бойкотировали наши Олимпийские игры 1980 года в Москве, то телеканалы в США их не показывали. Хотя они не государственные, а частные. Решили, зачем им тратить деньги, когда никто смотреть не будет без американских спортсменов. Это нормальная реакция. Это, действительно, дорогое мероприятие, надо платить большие деньги за право показа. Так что я понимаю, почему это происходит, хотя мне очень жаль.

Я любитель спорта, большой любитель, и я, конечно, буду искать возможности смотреть Олимпиаду. Мне интересны результаты. Хотя, положа руку на сердце, я в гораздо меньшей степени любитель зимних видов спорта, чем летних. Но хоккей мне интересен, буду его смотреть. Очень люблю скоростной бег на коньках. Фигурное катание я смотреть не буду, просто потому, что некого будет смотреть, если российские спортсмены не будут участвовать. На данный момент наши – самые сильные, это надо признать. Без них не интересно», — приводит слова Познера НСН.