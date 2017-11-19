Конькобежец Румянцев побил рекорд Скобрева на дистанции 10 000 м

Российский конькобежец Александр Румянцев на втором этапе Кубка мира в Ставангере (Норвегия) побил рекорд России на дистанции 10 000 м, пробежав за 12 минут 57,45 секунды. Прежний рекорд (12.58,36) Иван Скобрев установил 13 февраля 2011 года в Калгари. Рекордные секунды принесли Румянцеву третье место в дивизионе В. Победу на дистанции 10 000 м одержал голландец Свен Крамер.



На дистанции 5000 м среди женщин первенствовала пятикратная олимпийская чемпионка 45-летняя немка Клаудия Пехштайн. Россиянки Наталья Воронина и Анна Юракова заняли шестое и седьмое места.



Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Ставангер (Норвегия), 19 ноября

Женщины. 5000 м

1. Клаудия Пехштайн (Германия) – 6.56,60.

2. Ивейн Блонден (Канада) – 6.57,34.

3. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.59,95…

6. Наталья Воронина (Россия) – 7.02,40.

7. Анна Юракова (Россия) – 7.06,33.



Мужчины. 10 000 м. Дивизион А

1. Свен Крамер (Нидерланды) – 12.50,97.

2. Тед-Ян Бломен (Канада) – 12.52,64.

3. Эрий-Ян Койман (Нидерланды) – 12.57,13.

Дивизион В

1. Давиде Гьотто (Италия) – 12.53,63…

3. Александр Румянцев (Россия) – 12.57,45…

7. Данила Семериков (Россия) – 13.11,96…

22. Руслан Захаров (Россия) – 13.43,73.