Пярмякоски: не понимаю, почему шведки боятся выступать на «Тур де Ски»

Финская лыжница Криста Пярмякоски прокомментировала решение ведущих шведских лыжниц отказаться от выступлений на «Тур де Ски».



«Всё выглядит очень грустно. У меня нет чёткого понимания, почему они боятся выступать на «Тур де Ски».



Думаю, Международной федерации лыжного спорта (FIS) нужно серьёзно задуматься над привлечением спортсменов на «Тур де Ски», — цитирует Пярмяковски Iltalehti.



Напомним, Шарлотта Калла, Эбба Андерсон, Йонда Сундлинг и Ханна Фальк предпочли выступлению на соревнованиям подготовку к чемпионату мира. Ещё две шведки, Стина Нильссон и Ида Ингермарсдоттер, снялись с «Тур де Ски» после четвёртого этапа.

Женскую сборную Швеции на «Тур де Ски» представяют: Миа Эриксон, Моа Моландер Кристиансен, Мария Нурстрем, Линн Семскар и Лиза Винса.