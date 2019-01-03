Вяльбе: гонки преследования на «Тур де Ски» сложились замечательно

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников в гонках преследования на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Сергей Устюгов и Наталья Непряева заняли вторые места, Александр Большунов финишировал третьим. Устюгов и Непряева сохраняют шансы на победу в общем зачёте перед заключительным этапом.

«Гонки сложились замечательно как у мужиков, так и у женщин. Это в очередной раз доказывает, что у лыжников появилась какая-то стабильность. Давайте не будем делать из третьего места для того или иного спортсмена какой-то трагедии. У команды в целом результаты достойные.

Серёга Устюгов пытался уйти от Клебо, но, к сожалению, не получилось. Ничего, он проверяет себя, проверяет соперника», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».