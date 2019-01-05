Эстберг: на последнем круге сделала всё, чтобы укрепить лидерство в общем зачёте

Норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг, одержавшая победу в масс-старте на 10 км классическим стилем на лыжной многодневке «Тур де Ски», поделилась впечатлениями от гонки.

«Очень серьёзно готовилась к сегодняшней гонке. Понимала, что россиянки и финка опасны, и была готова к их сопротивлению. На последнем круге пришлось пустить в ход всё, что у меня оставалось, чтобы укрепить лидерство в общем зачёте благодаря отрыву на финише и модификациям. Сценарий гонки был очень хорошим. Завтра будет нелюбимый этап, и я неоднократно теряла на нём лидерство. Тем не менее надеюсь, что заработанного запаса хватит», — сказала Эстберг.

Россиянка Наталья Непряева заняла в масс-старте второе место, Анастасия Седова — третье, Юлия Белорукова стала пятой.