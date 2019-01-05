Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо продолжает лидировать в общем зачёте «Тур де Ски» после шестого этапа. Россиянин Сергей Устюгов по итогам масс-старта остался на второй позиции, а его соотечественник Александр Большунов — на третьей.
«Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:35.08,1
2. Сергей Устюгов (Россия) – +1.20,4
3. Александр Большунов (Россия) – +1.43,8
4. Франческо де Фабиани (Италия) – +2.40,5
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +3.06,8
6. Шюр Рете (Норвегия) – +3.24,6
7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +3.27,0
8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – +3.27,5
9. Андрей Мельниченко (Россия) – +3.27,8
10. Денис Спицов (Россия) – +3.28,9...
13. Андрей Ларьков (Россия) – +4.00,5...
16. Максим Вылегжанин (Россия) – +4.33,4...
24. Андрей Собакарев (Россия) – +5.51,9…
39. Александр Бессмертных (Россия) – +9.30,6
Клебо лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Устюгов — 2-й, Большунов — 3-й