Клебо лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», Устюгов — 2-й, Большунов — 3-й

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо продолжает лидировать в общем зачёте «Тур де Ски» после шестого этапа. Россиянин Сергей Устюгов по итогам масс-старта остался на второй позиции, а его соотечественник Александр Большунов — на третьей.



«Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины.



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:35.08,1

2. Сергей Устюгов (Россия) – +1.20,4

3. Александр Большунов (Россия) – +1.43,8

4. Франческо де Фабиани (Италия) – +2.40,5

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – +3.06,8

6. Шюр Рете (Норвегия) – +3.24,6

7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +3.27,0

8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – +3.27,5

9. Андрей Мельниченко (Россия) – +3.27,8

10. Денис Спицов (Россия) – +3.28,9...

13. Андрей Ларьков (Россия) – +4.00,5...

16. Максим Вылегжанин (Россия) – +4.33,4...

24. Андрей Собакарев (Россия) – +5.51,9…

39. Александр Бессмертных (Россия) – +9.30,6