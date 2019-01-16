Вяльбе: ещё в 2010-м сказала, что не уйду из ФЛГР без женского золота ОИ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила нынешний уровень сборной России.



«Когда я пришла в федерацию в 2010 году, то сказала, что не уйду с поста президента, пока не увижу женское олимпийское золото в сборной России. Я думаю, они пытаются это сделать как можно скорее. Надеюсь, что шучу, но тогда я говорила серьёзно.



Я из женского лыжного спорта и помню те времена, когда мы были достойными представительницами СССР, а потом и России. Всегда знала, что в нашей стране есть спортсменки, которые могут бороться с соперницами любого уровня. И вот сейчас в сборную пришли молодые и амбициозные девчонки. Думаю, они будут прогрессировать всё быстрее. А за ними потянется молодёжь. Хорошо, когда есть лидеры, с которых берут пример.



Если говорить про сезон, он в целом складывается удачно. Когда на каждом этапе Кубка планеты есть подиум, это говорит о том, что мы серьёзно выросли. Конечно, основная цель – чемпионат мира. Это главный старт. Для меня тоже очень важно, что у нас есть спортсмены, которые способны бороться за победу в общем зачёте Кубка мира. Это гораздо круче, чем «Тур де Ски», поверьте — надо весь сезон быть в форме», — цитирует Вяльбе «Тюменская арена».

Вяльбе: в сборной России все понимают, что расслабляться не стоит