Определился состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Отепя (Эстония), сообщает сайт ФЛГР. Этап пройдёт 19-20 января.
Спринт
Женщины: Татьяна Алешина, Алиса Жамбалова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева, Евгения Шаповалова, Ольга Царёва.
Мужчины: Александр Большунов, Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Андрей Собакарёв, Сергей Устюгов / Артём Мальцев, Александр Бессмертных.
Индивидуальная гонка:
Женщины: Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Елена Соболева, Ольга Царёва.
Мужчины: Евгений Белов, Александр Большунов, Илья Семиков, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Александр Бессмертных.
Устюгов, Большунов и Непряева вошли в состав сборной России на этап КМ в Отепя