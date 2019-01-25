Фигуристка Самодурова стала чемпионкой Европы, обыграв Загитову в Минске

Российская фигуристка Софья Самодурова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию в Минске, в очном противостоянии обыграв соотечественницу, олимпийскую чемпионку Алину Загитову, допустившую ряд ошибок и падение в решающий день соревнований. 123,34 балла оставили Алину на четвёртом месте в произвольной программе.

Станислава Константинова после провала в короткой программе прекрасно выполнила произвольную, заняв в ней второе место после Самодуровой, но этого не хватило, чтобы подняться на пьедестал.

Бронзовым призёром стала финка Вивека Линдфорс.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь

Женщины

1. Софья Самодурова (Россия) — 213,84.

2. Алина Загитова (Россия) — 198,34.

3. Вивека Линдфорс (Финляндия) — 194,40.

4. Станислава Константинова (Россия) — 189,72.