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Фигуристка Самодурова стала чемпионкой Европы, обыграв Загитову в Минске

Фигуристка Самодурова стала чемпионкой Европы, обыграв Загитову в Минске
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Самодурова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию в Минске, в очном противостоянии обыграв соотечественницу, олимпийскую чемпионку Алину Загитову, допустившую ряд ошибок и падение в решающий день соревнований. 123,34 балла оставили Алину на четвёртом месте в произвольной программе.

Станислава Константинова после провала в короткой программе прекрасно выполнила произвольную, заняв в ней второе место после Самодуровой, но этого не хватило, чтобы подняться на пьедестал.

Бронзовым призёром стала финка Вивека Линдфорс.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь
Женщины

1. Софья Самодурова (Россия) — 213,84.
2. Алина Загитова (Россия) — 198,34.
3. Вивека Линдфорс (Финляндия) — 194,40.
4. Станислава Константинова (Россия) — 189,72.

Фигурное катание. ЧЕ-2019. Женщины. Произвольная программа
25 января 2019 года, пятница. 18:00 МСК
1
Софья Самодурова
Россия
213.84
2
Алина Загитова
Россия
198.34
3
Вивека Линдфорс
Финляндия
194.40
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