Мишин: Самодурова выиграла чемпионат Европы, но не превзошла Загитову

Алексей Мишин, тренер российской фигуристки Софьи Самодуровой, прокомментировал победу ученицы на чемпионате Европы в Минске, где она опередила олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

«Такого поворота никто не ожидал. Когда мы вошли в пресс-центр, там висело страшное напряжение. Тогда я решил его разрядить, сказал, что мы победили Белоусову и Протопопова, но не превзошли. Так и сейчас. Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину, у которой титул олимпийской чемпионки и которая мастерски владеет элементами», — цитирует Мишина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

После короткой программы Самодурова уступала Загитовой около двух баллов. Но за безупречный произвольный прокат Софья получила от судей лучшие оценки в карьере, на 5 баллов превышающие её предыдущий рекорд, а Алина допустила ряд ошибок и проиграла сопернице более 17 баллов. Загитова не сумела защитить титул чемпионки Европы, завоёванный год назад в Москве.